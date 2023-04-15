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    Петербуржцы почувствуют влияние холодного антициклона

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    В субботу, 15 апреля, жители Санкт-Петербурга будут ощущать влияние западной периферии холодного антициклона. В городе будет облачно, но без осадков.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков. Задует восточный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем 8–10 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться.

    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус также считает, что обойдется без осадков. Их не стоит ждать и в воскресенье, 16 апреля. «В воскресенье без осадков и +10…+12», — написал он в своем Telegram-канале.

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