На КИМа сбили женщину, а на Светлановской площади пассажирку такси переместили в «скорую»

Две аварии с пострадавшими женщинами произошли вечером 14 апреля в Петербурге. Одну горожанку сбила машина, другой не повезло с поездкой в такси. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

Так, на проспекте КИМа перед Уральской улицей женщина угодила под колеса «Киа Рио». Судя по фото, потерпевшая в момент ДТП переходила дорогу по зебре. После удара петербурженку отбросило на несколько метров. О ее состоянии ничего не сообщается.