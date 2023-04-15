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    На КИМа сбили женщину, а на Светлановской площади пассажирку такси переместили в «скорую»

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    Две аварии с пострадавшими женщинами произошли вечером 14 апреля в Петербурге. Одну горожанку сбила машина, другой не повезло с поездкой в такси. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

    Так, на проспекте КИМа перед Уральской улицей женщина угодила под колеса «Киа Рио». Судя по фото, потерпевшая в момент ДТП переходила дорогу по зебре. После удара петербурженку отбросило на несколько метров. О ее состоянии ничего не сообщается.

    На Светлановской площади столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщают очевидцы, одна из машин выполняла услуги такси. Для пассажирки поездка закончилась в карете скорой помощи.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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