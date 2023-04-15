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    Путин подписал закон, по которому Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье официально будут жить по московскому времени

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    Президент России подписал принятой госдумой и одобренный совфедом закон, по которому целый ряд регионов страны официально будут жить по времени в столице.

    Документ опубликован 14 апреля. В нем перечислены регионы, для которых устанавливается 2-я часовая зона, как в Москве. Среди них территории, которые были присоедены к России в процессе боевых действий в Украине — ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская область. Кроме того, в списке Татарстан, Дагестан, Крым, Ленинградская и Московская области, а также Петербург и сама Москва. Всего в списке больше 50 регионов.

    Закон носит скорее формальный характер, все эти регионы и так живут по времени в столице. До сих пор федеральным законом в них не был установлен порядок исчисления времени.

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