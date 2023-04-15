«Хрустальному» мальчику из Петербурга требуется помощь

Девятилетний Дима всю свою жизнь борется с несовершенным остеогенезом. При этом заболевании кости очень хрупкие, поэтому таких людей называют «хрустальными». Сейчас мальчику срочно требуется операция по замене штифта в бедре — он стал короче, чем растущая кость. Из-за этого Дима не может ходить и испытывает постоянную боль. Но операция стоит огромных денег.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Дима Жилин, 9 лет.
Несовершенный остеогенез.
Спасёт операция. Не хватает 1 953 030 ₽
«Таких, как я и мои дети, называют «хрустальными». У нас их трое, и у всех тяжёлое наследственное заболевание — хрупкие кости, частые переломы при малейшем неловком движении. А у Димы болезнь проявилась в самой тяжёлой форме.
Он перенес уже 31 перелом, до семи лет даже не мог ходить. Но благодаря усилиям врачей московской клиники и помощи читателей Русфонда в семь лет сын впервые встал на ноги. Здесь Дима прошёл несколько курсов лечения для укрепления костей и ряд операций на бедрах и голенях — ему установили специальные телескопические штифты в кости ног. Спасибо всем за помощь!
К сожалению, сейчас он вновь нуждается в лечении. В конце года Дима снова сломал левую ногу, обследование показало, что ему требуется замена штифта в бедре, — он стал короче, чем растущая кость. Сейчас сын уже не может поднять ногу, боли усилились, и он опять вынужден лежать. Без срочной операции Дима совсем пропадёт. Но беда в том, что она платная, и мы опять просим вас о помощи. Самим нам не справиться, деньги для нас огромные». Ольга Жилина, Санкт-Петербург.
Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва):
«У Димы генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. В настоящий момент мальчику необходима операция по замене телескопического стержня Fassier-Duval в левом бедре на конструкцию большего размера. Операция позволит исправить деформации бедренной кости, уменьшить вероятность переломов в дальнейшем и увеличить двигательную активность ребенка».
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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».