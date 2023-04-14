Во Франции после приятия пенсионной реформы протест подавляют слезоточивым газом

Массовые демонстрации начались в Париже вечером 14 апреля. Поводом стало принятие закона о повышении пенсионного возраста.
Конституционный совет одобрил статью закона о пенсионной реформе, которая предполагает, что пенсии будут выплачивать не с 62, а с 64 лет. Переход к этой схеме намечен к 2030 году. Президент Франции пока не подписал закон, поэтому в эфирах местных телеканалов к нему обращаются профсоюзные лидеры. Если Макрон все же подпишет документ, то представители профсоюзов отказываются с ним встречаться и заранее анонсируют массовый митинг на 1 мая.
Народные протесты уже начались в Париже и других городах. Порядка 300 человек вышли на улицы в Леоне, полиция применила против них слезоточивый газ. Протестующих бьют дубинками.