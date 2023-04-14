Росавиация разрешила «Белавиа» технически обслуживать российские самолеты

Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила от Росавиации сертификат организации по техническому обслуживанию самолетов. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба перевозчика.

Сертификат, отмечается в сообщении, позволяет компании проводить оперативные и периодические технические работы на судах, зарегистрированных в России.Также он дает право технически обслуживать отдельные категории компонентов, устанавливаемые на российские самолеты.

«Наши сотрудники готовы проводить техническое обслуживание других компаний на самом высоком уровне, обеспечивая безопасность полетов», — отметил директор «Белавиа» Игорь Чергинец.