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    Росавиация разрешила «Белавиа» технически обслуживать российские самолеты

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    Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила от Росавиации сертификат организации по техническому обслуживанию самолетов. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба перевозчика.

    Сертификат, отмечается в сообщении, позволяет компании проводить оперативные и периодические технические работы на судах, зарегистрированных в России.Также он дает право технически обслуживать отдельные категории компонентов, устанавливаемые на российские самолеты.

    «Наши сотрудники готовы проводить техническое обслуживание других компаний на самом высоком уровне, обеспечивая безопасность полетов», — отметил директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

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