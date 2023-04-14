    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, вос

    771мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.68eur90

    В Пензе арестовали депутата, который пытался заказать убийство мужа бывшей супруги

    753
    4 комментария

    Депутат из Сердобска в Пензенской области арестован по делу о заказном убийстве. По версии следствия, он хотел за 200 тысяч рублей нанять киллера для мужа своей бывшей жены.

    О задержании депутата 14 апреля пишет «Первый пензенский портал». Подозреваемый трудился в собрании представителей Сердобского района, задержали его в Пензе сразу после передачи части вознаграждения. По версии следствия, народный избранник не смог смириться с благополучием семейной жизни своей бывшей супруги и решил покончить с ее новым супругом. Он нашел киллера, договорился о сумме и дал ему аванс в 35 тысяч рублей. Еще 65 тысяч исполнитель получил после предъявления заказчику инсценированных доказательств того, что работа сделана. Оставшиеся 100 тысяч депутат обещал заплатить в мае.

    Киллер работал в связке с ФСБ, так что сразу после встречи в Пензе депутата задержали. Дело возбуждено по статье о подготовке убийства по найму. Подозреваемый, сообщает региональное управление СК, отправлен в СИЗО.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close