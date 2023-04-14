В Пензе арестовали депутата, который пытался заказать убийство мужа бывшей супруги

Депутат из Сердобска в Пензенской области арестован по делу о заказном убийстве. По версии следствия, он хотел за 200 тысяч рублей нанять киллера для мужа своей бывшей жены.

О задержании депутата 14 апреля пишет «Первый пензенский портал». Подозреваемый трудился в собрании представителей Сердобского района, задержали его в Пензе сразу после передачи части вознаграждения. По версии следствия, народный избранник не смог смириться с благополучием семейной жизни своей бывшей супруги и решил покончить с ее новым супругом. Он нашел киллера, договорился о сумме и дал ему аванс в 35 тысяч рублей. Еще 65 тысяч исполнитель получил после предъявления заказчику инсценированных доказательств того, что работа сделана. Оставшиеся 100 тысяч депутат обещал заплатить в мае.