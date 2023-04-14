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    «Донос носит какую-то негативную коннотацию». Что обсуждали на российском ТВ на этой неделе

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    Законопроект об электронных повестках обсуждали на этой неделе в каждом доме. Споры доносились даже с экранов телевизоров. Правда, отдуваться там в основном пришлось ведущим.

    Они, к слову, между собой были согласны: не рада закону о повестках «пропиндосская шушера», а на вопросы обычных граждан депутатам все-таки нужно ответить в ближайшее время.

    Вниманием удостоили и Лию Ахеджакову: в одной из передач, обсуждая её, поругались гость и ведущий. Дошло до скандала и ухода из студии. Главное на российском телевидении за эту неделю – в новом выпуске «Коробки передач».

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