«Донос носит какую-то негативную коннотацию». Что обсуждали на российском ТВ на этой неделе

Законопроект об электронных повестках обсуждали на этой неделе в каждом доме. Споры доносились даже с экранов телевизоров. Правда, отдуваться там в основном пришлось ведущим.



Они, к слову, между собой были согласны: не рада закону о повестках «пропиндосская шушера», а на вопросы обычных граждан депутатам все-таки нужно ответить в ближайшее время.

