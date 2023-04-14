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    Высота Петербурга

    «Фонтанка» показывает закат с высоты Лахта Центра

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    5 комментариев

    Наталья Гончарова

    Ясная погода позволяет любоваться на огненные петербургские закаты во всей их красе. Особенно красочные виды можно наблюдать на высоте.

    Такую красоту удалось запечатлеть с высоты Лахта Центра в День космонавтики, 12 апреля.

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    ПетербургЗакат
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    Комментарии 5

    Гость14 Апр 2023 в 19:23
    Шпиль для Миллера.
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