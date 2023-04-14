«Фонтанка» показывает закат с высоты Лахта Центра

Наталья Гончарова
Ясная погода позволяет любоваться на огненные петербургские закаты во всей их красе. Особенно красочные виды можно наблюдать на высоте.
Такую красоту удалось запечатлеть с высоты Лахта Центра в День космонавтики, 12 апреля.
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Наталья Гончарова
Ясная погода позволяет любоваться на огненные петербургские закаты во всей их красе. Особенно красочные виды можно наблюдать на высоте.
Такую красоту удалось запечатлеть с высоты Лахта Центра в День космонавтики, 12 апреля.
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