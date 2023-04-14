Пожилые водители столкнулись лоб в лоб и погибли на трассе «Кола»

Серьезная авария произошла днем 14 апреля на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. В ДТП есть погибшие и пострадавшие, а многокилометровые пробки держатся уже несколько часов.

В 14:50 поступила информация о ДТП на 87-м километре автодороги Р-21 «Кола», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным дорожной полиции, у деревни Дусьево лоб в лоб столкнулись легковые автомобили KIA и Skoda, пишет 47News. «Шкоду» от удара отбросило в кювет.