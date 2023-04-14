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    Пожилые водители столкнулись лоб в лоб и погибли на трассе «Кола»

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    Серьезная авария произошла днем 14 апреля на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. В ДТП есть погибшие и пострадавшие, а многокилометровые пробки держатся уже несколько часов.

    В 14:50 поступила информация о ДТП на 87-м километре автодороги Р-21 «Кола», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным дорожной полиции, у деревни Дусьево лоб в лоб столкнулись легковые автомобили KIA и Skoda, пишет 47News. «Шкоду» от удара отбросило в кювет.

    По предварительной информации, в результате аварии погибли оба водителя — мужчины 65 и 74 лет. Два пассажира, в том числе 61-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Спасателям пришлось вызволять людей при помощи гидравлического инструмента.

    Из-за ДТП на трассе образовались пробки в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга составляет около 5 километров, а в область — превышает 9 километров.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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