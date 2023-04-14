Театр музкомедии выпускает спектакль «Я ненавижу Гамлета» с Сергеем Мигицко в главной роли

14,15 и 16 апреля пройдут премьерные показы спектакля Ольги Прихудайловой «Я ненавижу Гамлета» по одноимённой пьесе Пола Рудника, которая неоднократно ставилась на Бродвее. Сюжет комедии, написанной в 1991 году драматургом, писателем, эссеистом и сценаристом Полом Рудником, построен на противостоянии двух типов актёрских карьер: классической театральной и телесериальной. По сюжету молодой актер Эндрю Ралли утвержден на роль Гамлета, готовиться к роли ему помогает знаменитый американский театральный и киноактер, звезда немого и раннего звукового кино, исполнитель шекспировских ролей Джон Берримор.
Создатели спектакля посчитали, что Джон Берримор не знаком российской публике и не имеет такого значения в культуре, — поэтому действие было перенесено из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, а имена героев изменены. Актером-призраком в российской версии пьесы станет Молчанов — его роль исполнят в очередь Сергей Мигицко и Александр Суханов. Молодого актера Данилу сыграют Сергей Перегудов и Роман Дряблов.
О целях и внутреннем мире спектакля говорит режиссер Ольга Прихудайлова, работавшая в командах мюзиклов «Чикаго», «Метро», зонг-опере «TODD»: «Мне очень хочется сделать спектакль про настоящих мастеров своего дела, у которых достаточно самоиронии. Ведь тогда мы перестанем видеть на сцене только актеров и их героев, а увидим людей, которые делятся с нами опытом своей жизни, в которой было все: смех и слезы, любовь и ненависть. У нас сильный актерский состав, и каждый из участников — личность в предлагаемых обстоятельствах. Поэтому сюжетные перипетии будут интересны и понятны любому, даже самому неискушенному зрителю. При этом мы создаем спектакль, в котором пресловутая «четвертая стена» между сценой и залом будет упразднена, — каждый зритель окажется сопричастен тому, что будет видеть на сцене. Да, мы приоткроем завесу над тем, что называется актерским ремеслом, но также покажем, что зритель не сторонний наблюдатель, а равноправный участник событий».
Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — Алексей Нефедов. Либретто и адаптацию для российской сцены сделал Игорь Шевчук, детский писатель, автор сценариев популярных российских проектов «Смешарики» и «Фиксики».
Ближайшие показы 14,15, 16, 29 апреля, 10 и 24 мая. Состав уточняйте на сайте театра или в соцсетях.
18+
Полина Никитина