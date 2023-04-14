Театр музкомедии выпускает спектакль «Я ненавижу Гамлета» с Сергеем Мигицко в главной роли

О целях и внутреннем мире спектакля говорит режиссер Ольга Прихудайлова, работавшая в командах мюзиклов «Чикаго», «Метро», зонг-опере «TODD»: «Мне очень хочется сделать спектакль про настоящих мастеров своего дела, у которых достаточно самоиронии. Ведь тогда мы перестанем видеть на сцене только актеров и их героев, а увидим людей, которые делятся с нами опытом своей жизни, в которой было все: смех и слезы, любовь и ненависть. У нас сильный актерский состав, и каждый из участников — личность в предлагаемых обстоятельствах. Поэтому сюжетные перипетии будут интересны и понятны любому, даже самому неискушенному зрителю. При этом мы создаем спектакль, в котором пресловутая «четвертая стена» между сценой и залом будет упразднена, — каждый зритель окажется сопричастен тому, что будет видеть на сцене. Да, мы приоткроем завесу над тем, что называется актерским ремеслом, но также покажем, что зритель не сторонний наблюдатель, а равноправный участник событий».

