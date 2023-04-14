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    Верхом к здоровью. Как лошадь помогает человеку в борьбе с недугом, расскажут и покажут специалисты по иппотерапии

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    В Петербурге и Ленобласти в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», которая пройдёт с 15 по 23 апреля, для жителей Северной столицы и области проведут День открытых дверей, в ходе которого можно будет узнать, как лошади помогают человеку в борьбе с болезнями, что такое иппотерапия и адаптивная верховая езда.

    Фото: https://vk.com/volonterakkord
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    Инициаторами мероприятия стали Центр взаимной интеграции «Аккорд» и Ленинградская областная общественная организация «Конноспортивный клуб "Новополье"». По словам организаторов, цель Дня открытых дверей — познакомить желающих с социально ориентированными некоммерческими организациями, занимающимися реабилитацией инвалидов при помощи лошади (иппотерапии, адаптивной верховой езды), а также привлечь волонтёров для помощи в проведении занятий.

    Гостей познакомят с основными направлениями работы «Аккорда», расскажут об истории развития и современном положении иппотерапии в России, о роли волонтёров в иппотерапевтических проектах, познакомят с методом иппотерапии, сферой его применения и пр. В клубе «Новополье» пройдёт экскурсия, а также гости смогут побывать на открытых индивидуальных занятиях иппотерапией и индивидуально-групповых с всадниками разного возраста, с различными нозологиями.

    Программа рассчитана на два дня: 17 апреля встреча состоится в офисе «Аккорда» на Васильевском острове, 18 апреля — в деревне Новополье Ломоносовского района.

    С программой мероприятия можно ознакомиться здесь. Регистрация на День открытых дверей — здесь.

    Фото: https://vk.com/volonterakkord

    РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования.

    Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

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