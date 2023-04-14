Верхом к здоровью. Как лошадь помогает человеку в борьбе с недугом, расскажут и покажут специалисты по иппотерапии

В Петербурге и Ленобласти в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», которая пройдёт с 15 по 23 апреля, для жителей Северной столицы и области проведут День открытых дверей, в ходе которого можно будет узнать, как лошади помогают человеку в борьбе с болезнями, что такое иппотерапия и адаптивная верховая езда.
Инициаторами мероприятия стали Центр взаимной интеграции «Аккорд» и Ленинградская областная общественная организация «Конноспортивный клуб "Новополье"». По словам организаторов, цель Дня открытых дверей — познакомить желающих с социально ориентированными некоммерческими организациями, занимающимися реабилитацией инвалидов при помощи лошади (иппотерапии, адаптивной верховой езды), а также привлечь волонтёров для помощи в проведении занятий.
Гостей познакомят с основными направлениями работы «Аккорда», расскажут об истории развития и современном положении иппотерапии в России, о роли волонтёров в иппотерапевтических проектах, познакомят с методом иппотерапии, сферой его применения и пр. В клубе «Новополье» пройдёт экскурсия, а также гости смогут побывать на открытых индивидуальных занятиях иппотерапией и индивидуально-групповых с всадниками разного возраста, с различными нозологиями.
Программа рассчитана на два дня: 17 апреля встреча состоится в офисе «Аккорда» на Васильевском острове, 18 апреля — в деревне Новополье Ломоносовского района.
С программой мероприятия можно ознакомиться здесь. Регистрация на День открытых дверей — здесь.