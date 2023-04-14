ТV4: В Швеции задержана подозреваемая в шпионаже в пользу России

В Швеции задержана женщина, подозреваемая в промышленном шпионаже в пользу России. Об этом 14 апреля сообщает шведский телеканал ТV4.
Женщина, по предварительным данным канала, является гражданкой РФ, она работает на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гётеборге.
«Операция была проведена вчера днем и окружена строжайшей секретностью», — отмечается в публикации.
По информации TV4 Nyhetern, несколько человек вызваны на допросы, проведено несколько обысков в домах. Региональная полиция подтверждает факт операции, но детальных комментариев не даёт.
«Следствие находится на ранней стадии, и со ссылкой на конфиденциальность предварительного следствия мы ничего не можем сказать», — говорит пресс-секретарь Каролина Карлссон.