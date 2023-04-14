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    ТV4: В Швеции задержана подозреваемая в шпионаже в пользу России

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    В Швеции задержана женщина, подозреваемая в промышленном шпионаже в пользу России. Об этом 14 апреля сообщает шведский телеканал ТV4.

    Женщина, по предварительным данным канала, является гражданкой РФ, она работает на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гётеборге.

    «Операция была проведена вчера днем и окружена строжайшей секретностью», — отмечается в публикации.

    По информации TV4 Nyhetern, несколько человек вызваны на допросы, проведено несколько обысков в домах. Региональная полиция подтверждает факт операции, но детальных комментариев не даёт.

    «Следствие находится на ранней стадии, и со ссылкой на конфиденциальность предварительного следствия мы ничего не можем сказать», — говорит пресс-секретарь Каролина Карлссон.

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