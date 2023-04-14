На оранжевой линии метро в Петербурге поезда следуют с увеличенным интервалом

Поезда на четвертой линии петербургского метро днём 14 апреля следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», сославшись на технические причины.

Проблемы начались с 13:44 на участке от станции «Площадь Александра Невского-2» до станции «Улица Дыбенко». В пресс-службе уточнили, что движение замедлено из-за занятости рельсовой цепи.

Читатели «Фонтанки» рассказывают, что около 13:45 их высадили из состава на станции «Площадь Александра Невского». Поезда не шли ни в одну, ни в другую сторону.