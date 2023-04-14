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    Дети получили ожоги от вспыхнувшей кучи мусора во Всеволожске

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    Во Всеволожске, что рядом с Петербургом, двое маленьких детей серьёзно пострадали во время уборки территории.

    Как сообщает 14 апреля 47news, в среду вечером семья наводила порядок на территории вокруг своего частного дома на Советской улице. По предварительным данным, мусор сгребали в кучу, и в неё случайно попала бутылка с розжигом. Когда кучу подожгли, резко вспыхнуло пламя и опалило стоявших рядом детей — 8-летнюю девочку и 6-летнего мальчика. Их доставили в петербургскую больницу с ожогами рук и лица.

    Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ЧП.

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