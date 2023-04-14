Фонд AdVita открывает группу психологической поддержки для тех, кто переживает утрату близких

Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями и их родным, запускает работу первой группы психологической поддержки для тех, кто переживает утрату близких людей. Встречи начнутся уже этой весной. «В паллиативной службе фонда AdVita мы знаем, что смерть — это не только завершение жизни одного человека, но и начало совсем другой жизни для его близких, которым предстоит вынести и пережить реальность утраты. Нам хочется подставить плечо и дать людям сил на этом трудном пути. Поэтому мы запускаем группу психологической поддержки», — сообщили в фонде. Участники группы будут собираться вместе, чтобы поддержать друг друга и обменяться своими историями.

У группы будут два психолога, которые помогут делиться чувствами, окажут поддержку, а также установят регламент и будут следить за его соблюдением, чтобы всем было комфортно.



Встречаться участники группы будут очно по вечерам раз в три недели.



По словам руководителя паллиативной службы фонда AdVita Елены, из раза в раз после того, как подопечные фонда сообщали о смерти близкого, они с коллегами печалились, думая о тех, кто остаётся горевать: «В период болезни, лечения, получения паллиативной помощи подопечному и его семье оказывают помощь медицинские, социальные и благотворительные организации. Часто помощь резко прекращается в момент смерти. Такая перемена усиливает изоляцию человека, когда он встречается со своим горем. Нам очень хочется изменить это. Вот почему в этом году начнет работу наша первая психологическая группа поддержки для людей, переживающих утрату».



Как сообщили «Фонтанке» в фонде, на данный момент в группе есть четыре свободных места. Если вы переживаете смерть близкого взрослого человека в результате его болезни, чувствуете потребность в поддержке и хотите стать участником группы, напишите координатору проекта Елене на почту: palliativecarespb@gmail.com

