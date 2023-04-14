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    Фонд AdVita открывает группу психологической поддержки для тех, кто переживает утрату близких

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    Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями и их родным, запускает работу первой группы психологической поддержки для тех, кто переживает утрату близких людей. Встречи начнутся уже этой весной.

    «В паллиативной службе фонда AdVita мы знаем, что смерть — это не только завершение жизни одного человека, но и начало совсем другой жизни для его близких, которым предстоит вынести и пережить реальность утраты. Нам хочется подставить плечо и дать людям сил на этом трудном пути. Поэтому мы запускаем группу психологической поддержки», — сообщили в фонде.

    Участники группы будут собираться вместе, чтобы поддержать друг друга и обменяться своими историями.

    «Такая группа даёт ощущение физической и эмоциональной безопасности, гарантию отсутствия осуждения, указаний и обвинений. Это пространство для общения и обмена эмоциями и переживаниями», — говорят в фонде.

    У группы будут два психолога, которые помогут делиться чувствами, окажут поддержку, а также установят регламент и будут следить за его соблюдением, чтобы всем было комфортно.

    Встречаться участники группы будут очно по вечерам раз в три недели.

    По словам руководителя паллиативной службы фонда AdVita Елены, из раза в раз после того, как подопечные фонда сообщали о смерти близкого, они с коллегами печалились, думая о тех, кто остаётся горевать: «В период болезни, лечения, получения паллиативной помощи подопечному и его семье оказывают помощь медицинские, социальные и благотворительные организации. Часто помощь резко прекращается в момент смерти. Такая перемена усиливает изоляцию человека, когда он встречается со своим горем. Нам очень хочется изменить это. Вот почему в этом году начнет работу наша первая психологическая группа поддержки для людей, переживающих утрату».

    Как сообщили «Фонтанке» в фонде, на данный момент в группе есть четыре свободных места. Если вы переживаете смерть близкого взрослого человека в результате его болезни, чувствуете потребность в поддержке и хотите стать участником группы, напишите координатору проекта Елене на почту: palliativecarespb@gmail.com

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

    В 2022 году за адресной помощью в фонд обратились 830 человек, которые приехали в Петербург на лечение со всей страны.

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