Ученый расскажет об опасных загрязнениях на земле и в атмосфере

Есть круговорот воды в природе, а есть «мусороворот» — так называют Большое тихоокеанское мусорное пятно (еще называют Восточным мусорным континентом). Сначала его не увидели, а предсказали — в конце 1980-х. Ученые рассчитали, что океанские течения должны собирать дрейфующий пластик в определенных частях океана. Увидел это пятно впервые участник яхтенной регаты Чарльз Мур, он мог оценить масштаб бедствия: сам он не только яхтсмен, но и океанолог. «Насколько достигал мой взгляд, все было в мусоре, — писал Мур. — Не было ни одного участка без мусора. За неделю, что мы пересекали эту зону, пластиковые дебри плавали везде: бутылки, пробки от бутылок, обертки от конфет, какие-то куски». Позже выяснилось, что мусорное пятно — как минимум размером с Техас, а это второй по площади штат в США (это больше нашего Центрального федерального округа), а по некоторым оценкам может быть вдвое больше. Правда, это пятно не совсем уж сплошная «плавающая помойка»: мусор микроразмеров не увидеть. Если эти частицы собираются вместе, то становятся похожими на планктон, и морские обитатели это заглатывают. А мы потом заглатываем морских обитателей.

