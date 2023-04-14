«Ъ»: «Ренова» продала крупнейший турбинный завод производителю электротехнического оборудования

Крупнейший производитель паровых двигателей — Уральский турбинный завод перешел в собственность московской компании «Мосэлектрощит», сообщает 14 апреля «Коммерсантъ». Принадлежащий структуре «Ренова» Виктора Вексельберга актив продавец оценил в сумму порядка 10 миллиардов рублей, пишет издание. И со ссылкой на собственные источники отмечает, что сделка совершена в интересах «Интер РАО».
Уральский турбинный завод основан в Екатеринбурге в 1938 году, производит паровые и газовые турбины различной мощности для электростанций и атомных ледоколов. Доля группы компаний «Ренова», контролируемых Виктором Вексельбергом, в предприятии составляла
«Мосэлектрощит» специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, среди его контрагентов — «Росэнергоатом», «Россети» и «Интер-РАО». С конца 2022 года предприятием владеет Александр Плакида. По итогам 2021 года «Мосэлектрощит» показал выручку 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 112 миллионов.