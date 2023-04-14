«Ъ»: «Ренова» продала крупнейший турбинный завод производителю электротехнического оборудования

Крупнейший производитель паровых двигателей — Уральский турбинный завод перешел в собственность московской компании «Мосэлектрощит», сообщает 14 апреля «Коммерсантъ». Принадлежащий структуре «Ренова» Виктора Вексельберга актив продавец оценил в сумму порядка 10 миллиардов рублей, пишет издание. И со ссылкой на собственные источники отмечает, что сделка совершена в интересах «Интер РАО».



Уральский турбинный завод основан в Екатеринбурге в 1938 году, производит паровые и газовые турбины различной мощности для электростанций и атомных ледоколов. Доля группы компаний «Ренова», контролируемых Виктором Вексельбергом, в предприятии составляла 49 % . Еще 20 % доли владел председатель совета директоров и совладелец «Ротека» Михаил Лифшиц, 16 % принадлежали Евгению Белову и 15 % — ООО «Легаси Медиа». «Мосэлектрощит» приобрел до 90 % акций компании, а 10 % остались у Михаила Лифшица, он останется главой совета директоров УТЗ, сообщает «Ъ».