Стенд Петербурга на ПМЭФ и саммите Россия — Африка обойдется в 100 млн руб. Его создаст организатор московского гастрофестиваля

Комитет по госзаказу Петербурга подвел итоги конкурса на организацию экспозиции и проведению мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума, а также саммита Россия — Африка. Как следует из данных портала госзакупок, подведение итогов состоялось 11 апреля. Контракт с именем победителя опубликован 13 апреля.
Им стало ООО «Лира», которое согласилось оформить городские стенды за 100,7 млн рублей, снизив начальную цену более чем на четверть (с 134,1 млн рублей). Всего, как следует из протокола, было подано пять заявок, три из них отклонили. Второй допущенный претендент, название которого не раскрывается, предложил снизить цену до 108 млн рублей.
Напомним, в 2022 году на стенд было потрачено 63,2 млн рублей. В этот раз Смольный сначала объявил конкурс на 89,6 млн рублей, но отменил его после жалобы, поступившей от компании «Мейк». Позднее появилась общая закупка на экспозицию ПМЭФ и саммит Россия — Африка на 134 млн рублей.
ООО «Лира» впервые займется организацией Петербурга на ПМЭФ. По данным СПАРК, компания принадлежит Елене Плахтиенко и является организатором московского гастрономического фестиваля «Вкусы России».
В прошлом году стенд Петербурга на ПМЭФ делало ООО «ЭКСПО ГЛОБАЛ ГРУП». До этого многолетним организатором стенда городской экспозиции была компания «ЭФ-Дизайн», «дочка» оператора Экспофорума «ЭФ-Интернэшнл».
Согласно техзаданию, площадь экспозиции Петербурга на ПМЭФ должна составить1,6 тыс. кв. м. Она должна вмещать до 500 человек. На стенде нужно установить сенсорные и светодиодные экраны, видеостены и другое оборудование. Часть средств зарезервирована на подарки — в этом году будут закуплены сервизы с двухкилограммовыми наборами конфет.