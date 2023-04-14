Стенд Петербурга на ПМЭФ и саммите Россия — Африка обойдется в 100 млн руб. Его создаст организатор московского гастрофестиваля

Комитет по госзаказу Петербурга подвел итоги конкурса на организацию экспозиции и проведению мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума, а также саммита Россия — Африка. Как следует из данных портала госзакупок, подведение итогов состоялось 11 апреля. Контракт с именем победителя опубликован 13 апреля.



Им стало ООО «Лира», которое согласилось оформить городские стенды за 100,7 млн рублей, снизив начальную цену более чем на четверть (с 134,1 млн рублей). Всего, как следует из протокола, было подано пять заявок, три из них отклонили. Второй допущенный претендент, название которого не раскрывается, предложил снизить цену до 108 млн рублей.

