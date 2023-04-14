    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    772мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.68eur90

    Светлана Крючкова представит петербуржцам две свои книги с воспоминаниями и фотографиями

    497
    обсудить

    Точнее, это альбомы с фотографиями, которые (фото) вряд ли где-то еще можно увидеть, а также с историями-комментариями. Впрочем, многое Светлана Николаевна расскажет сама в РНБ 19 апреля на своем творческом вечере «Я у жизни ученица...». 16+

    Фото: обложка книги
    ПоделитьсяПоделиться

    После учебы в Школе-студии МХАТ (брала приступом трижды) Светлана Крючкова вошла в труппу Московского художественного с амплуа роковой женщины. А в кино в то же время играла мечтательную Нелли Ледневу в «Большой перемене». Диапазон — от блестяще придуманной из ничего женушки Берримора до Екатерины II с ее немецким акцентом. О Светлане Николаевне в справочниках пишут: народная артистка РСФСР. Но юная Светлана работала и оператором вычислительного центра при Центральном статистическом управлении Молдавской ССР (родилась в этой советской республике), и слесарем-сборщиком, и старшим препаратором в Кишиневском сельхозинституте. В общем, имеет основания сказать о себе ахматовскими словами «Я у жизни ученица…» — такое название получил альбом с комментариями. Там есть всё: фотографии из детства, одноэтажный кишиневский дом и дворик, семейная жизнь, БДТ имени Г. А. Товстоногова, где Светлана Крючкова служит с 1975 года, съемки любимых многими фильмов. Вторая книга — «Домашний альбом» — о тех, кто бывал в доме актрисы Светланы Крючковой и кинооператора Юрия Векслера. Гости оставляли в домашнем альбоме пожелания, а то и рисунки: Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Олег Табаков, Алексей Герман, Георгий Товстоногов, Алиса Фрейндлих.

    Фото: обложка книги
    ПоделитьсяПоделиться

    На творческом вечере Светлана Крючкова расскажет о себе, друзьях и учителях. Также в ее исполнении прозвучат стихи Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама под аккомпанемент гитары лауреата Международных конкурсов Александра Крючкова. 19 апреля в здании РНБ на Московском пр., 165/2 (Актовый зал). Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: обложка книги
    Фото: обложка книги

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close