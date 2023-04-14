Светлана Крючкова представит петербуржцам две свои книги с воспоминаниями и фотографиями

После учебы в Школе-студии МХАТ (брала приступом трижды) Светлана Крючкова вошла в труппу Московского художественного с амплуа роковой женщины. А в кино в то же время играла мечтательную Нелли Ледневу в «Большой перемене». Диапазон — от блестяще придуманной из ничего женушки Берримора до Екатерины II с ее немецким акцентом. О Светлане Николаевне в справочниках пишут: народная артистка РСФСР. Но юная Светлана работала и оператором вычислительного центра при Центральном статистическом управлении Молдавской ССР (родилась в этой советской республике), и слесарем-сборщиком, и старшим препаратором в Кишиневском сельхозинституте. В общем, имеет основания сказать о себе ахматовскими словами «Я у жизни ученица…» — такое название получил альбом с комментариями. Там есть всё: фотографии из детства, одноэтажный кишиневский дом и дворик, семейная жизнь, БДТ имени Г. А. Товстоногова , где Светлана Крючкова служит с 1975 года, съемки любимых многими фильмов. Вторая книга — «Домашний альбом» — о тех, кто бывал в доме актрисы Светланы Крючковой и кинооператора Юрия Векслера. Гости оставляли в домашнем альбоме пожелания, а то и рисунки: Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Олег Табаков, Алексей Герман, Георгий Товстоногов, Алиса Фрейндлих.

