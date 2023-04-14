Светлана Крючкова представит петербуржцам две свои книги с воспоминаниями и фотографиями

Точнее, это альбомы с фотографиями, которые (фото) вряд ли где-то еще можно увидеть, а также с историями-комментариями. Впрочем, многое Светлана Николаевна расскажет сама в РНБ 19 апреля на своем творческом вечере «Я у жизни ученица...». 16+
После учебы в Школе-студии МХАТ (брала приступом трижды) Светлана Крючкова вошла в труппу Московского художественного с амплуа роковой женщины. А в кино в то же время играла мечтательную Нелли Ледневу в «Большой перемене». Диапазон — от блестяще придуманной из ничего женушки Берримора до Екатерины II с ее немецким акцентом. О Светлане Николаевне в справочниках пишут: народная артистка РСФСР. Но юная Светлана работала и оператором вычислительного центра при Центральном статистическом управлении Молдавской ССР (родилась в этой советской республике), и слесарем-сборщиком, и старшим препаратором в Кишиневском сельхозинституте. В общем, имеет основания сказать о себе ахматовскими словами «Я у жизни ученица…» — такое название получил альбом с комментариями. Там есть всё: фотографии из детства, одноэтажный кишиневский дом и дворик, семейная жизнь, БДТ имени
На творческом вечере Светлана Крючкова расскажет о себе, друзьях и учителях. Также в ее исполнении прозвучат стихи Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама под аккомпанемент гитары лауреата Международных конкурсов Александра Крючкова.
Александра Шеромова