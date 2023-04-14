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    В «Росфото» покажут больше двухсот театральных фотографий — от оперных див XIX века до современных артистов

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    Выставку «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» составят снимки из коллекции «Росфото», Музея имени А.А. Бахрушина, Музея театрального и музыкального искусства, РНБ и свежие работы петербургских театральных фотографов.

    © Валентин Голубовский. Портрет Андрея Миронова. 1970-е
    © Валентин Голубовский. Портрет Андрея Миронова. 1970-еФото: пресс-служба Росфото
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    В «Росфото» вы сможете проследить эволюцию театральной фотографии. От многофигурных горизонтальных композиций XIX века через работу с визуальным ритмом и с акцентами на силуэтах в 20-е/30-е годы, советские снимки, сделанные «близко к сценическому действию» к современной фотографии, которая ценит «визуальную исключительность». В позапрошлом веке оперные дивы приходили позировать в ателье, чтобы сделать портреты. В XX столетии фотографы, специализирующиеся на съемках сцены, снимали постановки и репетиции, а сегодня есть множество серий кадров из гримёрок и самых неожиданных уголков театра.

    © С. Жиркевич. Портрет клоуна Феликса Агаджаняна. 1985-1989 гг.
    © С. Жиркевич. Портрет клоуна Феликса Агаджаняна. 1985-1989 гг.Фото: пресс-служба Росфото
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    Театр кажется более консервативным, традиционным по форме искусством. Однако театральные спецэффекты продолжают завораживать людей настолько, что сегодня перед началом спектакля вы обычно слышите предупреждение о запрете любительской съемки. В «Росфото» вы увидите работы профессионалов: фото артистов оперного и драматического театров, мастеров пантомимы и кукольников, а также режиссёров, сценографов и других людей сценических профессий.

    Выставка «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса Росфото с 14 апреля по 28 мая 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    © Валентин Голубовский. Портрет Андрея Миронова. 1970-е
    © Валентин Голубовский. Портрет Андрея Миронова. 1970-еФото: пресс-служба Росфото
    © С. Жиркевич. Портрет клоуна Феликса Агаджаняна. 1985-1989 гг.
    © С. Жиркевич. Портрет клоуна Феликса Агаджаняна. 1985-1989 гг.Фото: пресс-служба Росфото

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