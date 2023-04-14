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    ВТБ увеличил за первый квартал выдачу автокредитов в Петербурге на 40%: в приоритете китайские марки и LADA

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    Выдача автокредитов в Петербурге растет — так, по итогам первого квартала ВТБ выдал 1,6 тыс. автокредитов на сумму более 2,2 млрд рублей. Это на 40% больше объема продаж аналогичного периода прошлого года.

    На столько же выросли и объемы выдачи месяц к месяцу — в марте банк выдал на 40% больше автокредитов, чем в феврале, суммарно на 950 млн рублей, Средняя сумма одного автокредита за квартал составила 1,38 млн рублей, с начала года она выросла незначительно.

    Как отметили в банке, на рынке новых машин заемщиков больше всего интересовали китайские марки Haval и OMODA, а также отечественная LADA. Среди автомобилей с пробегом самыми популярными марками в Санкт-Петербурге стали BMW, Hyundai и Audi.

    — Доля автомобилей с пробегом в структуре выдач в первом квартале продолжила расти: на них пришлась половина всех сделок, тогда как в конце 2022 года — 35%. − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Мы рассчитываем, что по мере расширения ассортимента на рынке это соотношение стабилизируется. На показатели автокредитования в сегменте новых машин положительно влияет развитие отношений с партнерами китайских брендов, число которых в Санкт-Петербурге продолжает расти. Также доступность новых авто повышает программа льготного автокредитования.

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