ВТБ увеличил за первый квартал выдачу автокредитов в Петербурге на 40%: в приоритете китайские марки и LADA

Выдача автокредитов в Петербурге растет — так, по итогам первого квартала ВТБ выдал 1,6 тыс. автокредитов на сумму более 2,2 млрд рублей. Это на 40% больше объема продаж аналогичного периода прошлого года.



На столько же выросли и объемы выдачи месяц к месяцу — в марте банк выдал на 40% больше автокредитов, чем в феврале, суммарно на 950 млн рублей, Средняя сумма одного автокредита за квартал составила 1,38 млн рублей, с начала года она выросла незначительно.

Как отметили в банке, на рынке новых машин заемщиков больше всего интересовали китайские марки Haval и OMODA, а также отечественная LADA. Среди автомобилей с пробегом самыми популярными марками в Санкт-Петербурге стали BMW, Hyundai и Audi.

