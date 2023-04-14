    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    772мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.68eur90

    Летние автобусы выходят из зимней спячки в Петербурге

    650
    обсудить

    В Петербурге с 15 апреля возобновят движение сезонных «летних» автобусов. Речь идет о маршрутах № 406 и № 555 из Кронштадта и с севера города в область. Также добавят автобусов на маршруты №№ 2Кр, 469, 475, 488, сообщает 14 апреля пресс-служба комитета по транспорту.

    «Летние» автобусы будут ходить три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Автобус № 406 «Кронштадт, Гражданская улица — СНТ «Красногорские покосы» в пятницу будет выполнять по два рейса, а в выходные — по 3 рейса в день в каждом направлении. Маршрут № 555 «Улица Жени Егоровой — метро «Проспект Просвещения» — 45-й километр автодороги Парголово — Огоньки» будет выполнять по 4 рейса в каждую сторону. Кроме того, на нем добавили остановку «38 километр», а ряд других остановок перевели в режим «по требованию».

    ПоделитьсяПоделиться

    Автобусный маршрут № 2Кр «Кронштадт, Ленинградская пристань — форт Шанц» будет работать дольше, а количество рейсов в каждом направлении на нем увеличили до 11.

    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    ПоделитьсяПоделиться

    На маршруте № 469 «Метро «Улица Дыбенко» — садоводство «Восход-2» с понедельника по четверг предусмотрено по 16 рейсов из города и по 17 рейсов в город, а по пятницам их количество увеличится до 27 и 28 соответственно. В выходные же будут ходить по 40 автобусов в день в каждую сторону.

    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    ПоделитьсяПоделиться

    Число рейсов на маршруте № 475 «Колпино, Заводской проспект — садоводство «Восход-1» увеличили до четырех в пятницу и шести в выходные в каждом направлении.

    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    ПоделитьсяПоделиться

    Автобус № 488 «Железнодорожная платформа Сергиево — садоводство «Кировец» теперь будет ходить каждый день. Расписание останется прежним.

    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»
    Фото: СПб ГКУ
    «Организатор перевозок»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОбщественный транспортАвтобусы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close