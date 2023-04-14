Летние автобусы выходят из зимней спячки в Петербурге

В Петербурге с 15 апреля возобновят движение сезонных «летних» автобусов. Речь идет о маршрутах № 406 и № 555 из Кронштадта и с севера города в область. Также добавят автобусов на маршруты №№ 2Кр , 469, 475, 488, сообщает 14 апреля пресс-служба комитета по транспорту.



«Летние» автобусы будут ходить три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Автобус № 406 «Кронштадт, Гражданская улица — СНТ «Красногорские покосы» в пятницу будет выполнять по два рейса, а в выходные — по 3 рейса в день в каждом направлении. Маршрут № 555 «Улица Жени Егоровой — метро «Проспект Просвещения» — 45-й километр автодороги Парголово — Огоньки» будет выполнять по 4 рейса в каждую сторону. Кроме того, на нем добавили остановку «38 километр», а ряд других остановок перевели в режим «по требованию».