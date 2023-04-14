Летние автобусы выходят из зимней спячки в Петербурге

В Петербурге с 15 апреля возобновят движение сезонных «летних» автобусов. Речь идет о маршрутах
«Летние» автобусы будут ходить три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Автобус
Автобусный маршрут № 2Кр «Кронштадт, Ленинградская пристань — форт Шанц» будет работать дольше, а количество рейсов в каждом направлении на нем увеличили до 11.
На маршруте № 469 «Метро «Улица Дыбенко» — садоводство «Восход-2» с понедельника по четверг предусмотрено по 16 рейсов из города и по 17 рейсов в город, а по пятницам их количество увеличится до 27 и 28 соответственно. В выходные же будут ходить по 40 автобусов в день в каждую сторону.
Число рейсов на маршруте № 475 «Колпино, Заводской проспект — садоводство «Восход-1» увеличили до четырех в пятницу и шести в выходные в каждом направлении.
Автобус № 488 «Железнодорожная платформа Сергиево — садоводство «Кировец» теперь будет ходить каждый день. Расписание останется прежним.