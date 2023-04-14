24 ростовских полицейских арестованы на Ставрополье

Горсуд в Ессентуках по ходатайству окружного ГСУ СК арестовал 24 сотрудников органов внутренних дел из Ростова по обвинению в участии в преступном сообществе. Один отправлен под домашний арест, остальные — в СИЗО. Об этом 14 апреля сообщает 161.RU.



Суд принял решения не только по полицейским, но и по гражданским, подозреваемым в соучастии. По данным источника издания, этапированы в Москву ещё девять подозреваемых, которых следствие считает лидерами ОПС. Уже там примут решение о мере пресечения для них.



В апреле ГСУ СК по Северному Кавказу возбудило уголовное дело в отношении ряда высокопоставленных сотрудников МВД. Это связано, по данным источника 161.RU, с делом о «судебном конвейере» в Ростовской области. По версии следствия, группа совершала «особо тяжкие преступления против государственной власти и интересов государственной службы, с целью незаконного обогащения». Полицейские за взятки закрывали глаза на незаконную торговую деятельность в сфере потребительского рынка. Платить за покровительство нужно было от 3 до 50 тысяч рублей. Группа получила в общей сложности не менее 25 миллионов рублей. Собственная безопасность МВД и следователи провели 85 обысков на рабочих местах и в домах фигурантов, сообщало издание.