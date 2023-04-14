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    Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристских групп

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    3 комментария

    Новое соглашение о безвизовых поездках готовят Россия и Китай. Минимальный состав туристских групп сократят, а срок пребывания увеличат. Об этом 14 апреля РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    По его словам, соглашение готовится к подписанию. Оно предусматривает, что тургруппа может состоять из трех человек, которые могут находиться в двух странах до 21 дня вместо нынешних 15 дней. Также предполагается внедрение электронного документооборота.

    Сроки подписания документа Климов пока не раскрыл.

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    Комментарии 3

    Гость14 Апр 2023 в 09:37
    ТУРИСТСКИХ групп.
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