Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристских групп

Новое соглашение о безвизовых поездках готовят Россия и Китай. Минимальный состав туристских групп сократят, а срок пребывания увеличат. Об этом 14 апреля РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
По его словам, соглашение готовится к подписанию. Оно предусматривает, что тургруппа может состоять из трех человек, которые могут находиться в двух странах до 21 дня вместо нынешних 15 дней. Также предполагается внедрение электронного документооборота.
Сроки подписания документа Климов пока не раскрыл.