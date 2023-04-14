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    СК показывает страшную московскую квартиру после пожара на 4 кв. м. В ней нашли трупы

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    Два человека погибли в результате пожара в Москве 14 апреля. Об этом сообщает столичный СК в своём телеграм-канале.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Утром в экстренные службы поступил вызов на улицу 2-я Квесисская. Пожарные потушили огонь и нашли в квартире тела мужчины и женщины. По данным ТАСС, площадь возгорания составила 4 кв. м.

    По данным московской прокуратуры, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание бытового электроприбора на кухне. Однако ещё предстоит пожарно-техническая экспертиза. Следователи проводят проверку.

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