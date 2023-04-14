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    В Новосибирске прикрыли канал поставки наркотиков с запада. В машине у петербуржцев нашли 5 кг

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    Канал сбыта синтетических наркотиков из Петербурга в Новосибирской области пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области совместно с ГУНК МВД. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба регионального главка.

    В ходе спецоперации при участии ГИБДД на трассе «Байкал» в Коченевском районе остановили автомобиль, в котором ехали двое петербуржцев — 28-летний и 31-летний мужчины. При досмотре машины полицейские нашли в спортивной сумке и в двери пять полиэтиленовых упаковок с белым веществом. Оказалось, что это наркотик, его общая масса — около 5 килограммов.

    Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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    По предварительным данным, мужчины купили наркотик оптом в Петербурге и везли в другой регион, где его предполагалось сбывать через закладки. Задержанные заключены под стражу. Уголовное дело расследуется по статье 30, часть 3, и статье 228.1, часть 5, УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

    Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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