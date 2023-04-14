В Новосибирске прикрыли канал поставки наркотиков с запада. В машине у петербуржцев нашли 5 кг

Канал сбыта синтетических наркотиков из Петербурга в Новосибирской области пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области совместно с ГУНК МВД. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба регионального главка.



В ходе спецоперации при участии ГИБДД на трассе «Байкал» в Коченевском районе остановили автомобиль, в котором ехали двое петербуржцев — 28-летний и 31-летний мужчины. При досмотре машины полицейские нашли в спортивной сумке и в двери пять полиэтиленовых упаковок с белым веществом. Оказалось, что это наркотик, его общая масса — около 5 килограммов.

