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    В Хабаровске женщина получила почти семь лет колонии за жестокое обращение с детьми

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    Жительницу Хабаровска приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии за жестокое обращение с детьми. Индустриальный районный суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, истязании и причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили 14 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

    Суд установил, что мать ударила свою трехмесячную дочь несколько раз кулаком в лицо и душила девочку подушкой. Малышка оставалась дома без присмотра, режим кормления нарушался. Двухлетний сын, который нуждался в специальной диете, также оставался без необходимого питания. В итоге это вызвало белково-энергетическую недостаточность у ребенка.

    Наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима. Также ей назначены 80 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

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