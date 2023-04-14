В Хабаровске женщина получила почти семь лет колонии за жестокое обращение с детьми

Жительницу Хабаровска приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии за жестокое обращение с детьми. Индустриальный районный суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, истязании и причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили 14 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.



Суд установил, что мать ударила свою трехмесячную дочь несколько раз кулаком в лицо и душила девочку подушкой. Малышка оставалась дома без присмотра, режим кормления нарушался. Двухлетний сын, который нуждался в специальной диете, также оставался без необходимого питания. В итоге это вызвало белково-энергетическую недостаточность у ребенка.

