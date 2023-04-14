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    Леди Гага получила крупную должность в Белом доме

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    Лидер США Джо Байден сделал неожиданное кадровое назначение. Сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству стала певица и актриса Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Об этом 14 апреля сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы американского президента.

    Певица активно участвовала в агитации и много раз выступала в рамках предвыборной кампании Байдена. На церемонии инаугурации Байдена в январе 2021 года она исполнила гимн США.

    В заявлении подчеркивается, что Леди Гага ведет благотворительную деятельность и участвует в некоторых общественных кампаниях. У нее 13 премий Grammy, и она одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в мировой истории. Журнал Time внес ее в список ста наиболее влиятельных людей на планете, а Forbes — в число самых влиятельных женщин мира, напомнили в Белом доме.

    Президентский комитет по культуре и искусству США разрабатывает рекомендации по вопросам политики в сфере культуры для президента и ведомств. Вторым сопредседателем Байден назначил продюсера Брюса Коэна.

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