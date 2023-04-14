Такая нынче повестка. Подарю квартиру той, кому доверяю, но не знаю — как

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В поисковиках увеличилось число запросов на тему «как переписать» машину, квартиру или банковские счета на другого человека. Преимущественно на жену.

По стечению обстоятельств, зарождение этого тренда совпало с принятием Госдумой и Советом Федерации так называемого «закона об электронных повестках», а точнее — поправок в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются как призывников, так и всех категорий военнообязанных россиян. В поправках прописан ряд ограничений для тех, кто не явится в военкомат в течение 20 дней после даты, указанной в повестке: запрет водить и регистрировать транспортные средства, получать кредиты, осуществлять сделки с недвижимостью. «Фонтанка» не поисковик, но тоже решила напомнить.

Банковские счета Банки принимают два типа доверенности — нотариальную и банковскую. Согласно Гражданскому кодексу, доверенность может быть выдана на любой срок. Срок лучше обозначить сразу, потому что если он не будет указан в доверенности, то она потеряет силу через год после ее подписания. Банковская доверенность оформляется в банке, где у вас открыт счет. Ее могут сделать прямо в день обращения, бесплатно, причем вы можете указать не только срок действия документа, но и перечень операций, которые третье лицо может совершать по вашей доверенности: снятие и внесение средств на счета, закрытие счетов, оформление и получение банковских карт, оформление выписок и справок по счетам. При этом присутствие этого самого доверенного третьего лица при оформлении доверенности не обязательно.

За нотариальной доверенностью придется идти к нотариусу со своим паспортом, паспортными данными доверенного лица и реквизитами счетов, к которым вы предоставляете этому лицу доступ. Нотариальная доверенность — платная услуга. Но, по сравнению с банковской, этот документ дает больше возможностей вашему доверенному лицу. Например, получать наличные со счета дебетовой карты или пополнять этот счет без самой карты, а также распоряжаться хранящимися в банковской ячейке драгоценными металлами (ну, мало ли) и совершать операции с обезличенным металлическим счетом.

Недвижимость По доверенности нельзя поставить недвижимость на государственный кадастровый учет, продать ее, купить, подарить или заложить. Можно только сдавать в аренду: такая сделка не требует регистрации в ЕГРН.

Чтобы человек, которому вы доверяете, мог распоряжаться вашей недвижимостью полностью, придется оформить дарение. Проще всего оформить дарение близкому родственнику (таковыми по Семейному кодексу считаются родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, а также родные братья и сестры, даже те, с которыми у вас только один общий родитель), ему не надо платить налог за ваш подарок. Не родственнику же придется до 30 апреля следующего года подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и указать полученный в результате дарения доход. Конкретная сумма налога (13% кадастровой стоимости квартиры) будет определена при составлении декларации. Налог надо оплатить до 15 июля.

Для оформления дарения потребуются паспорта дарителя и одаряемого, три экземпляра договора дарения (по одному на каждого человека + 1 дополнительный), оригинал свидетельства о регистрации права собственности на квартиру и его копия или выписка из ЕГРН. Перед походом в МФЦ необходимо будет оплатить госпошлину (2000 рублей), образец квитанции для разных регионов есть на официальном сайте Росреестра. При подаче документов через портал Госуслуг в электронном виде сумма госпошлины будет уплачиваться со скидкой (1400 рублей). Но в этом случае обе стороны сделки должны подписать договор дарения при помощи электронной цифровой подписи. Договор лучше составлять с нотариусом (опять расходы). На регистрацию дарения уходит около 7 дней.

Договор дарения позже можно и расторгнуть, но при ряде условий. Например, если жизненные обстоятельства дарителя драматически изменились в худшую сторону, и знай он о них заранее, то не стал бы разбрасываться недвижимостью. Еще в договоре дарения можно прописать отмену дарения, если вы переживете одаряемого. Но самое железное основание для отзыва подарка — часть 1 статьи 578 ГК РФ — если одаряемый совершил покушение на вашу жизнь или жизнь членов вашей семьи.



Транспортное средство Управлять вашим автомобилем без вашего присутствия близкий человек может, если он вписан в страховку и вы передали ему документы на машину. Правда, если он станет виновником серьезного ДТП, отвечать придется и вам как собственнику автомобиля.

Продать вашу машину близкий человек может по генеральной доверенности. В соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенность на продажу машины оформляется в письменной форме, а так как автомобиль недвижимым имуществом не является, доверенность на распоряжение им заверять у нотариуса не требуется. Однако как будет это работать на практике в условиях нового закона, пока неясно. Так что самый верный способ — сделать близкого человека собственником автомобиля через договор купли-продажи, дарения или мены. Сразу оговоримся: переоформить кредитный автомобиль на другого человека не получится. Смена собственника — мероприятие муторное и требующее расходов: госпошлина за замену свидетельства о регистрации — 500 рублей; госпошлина за изменения в ПТС — 350 рублей (если у вас нет паспорта ТС, дубликат обойдется в 800 рублей);





страховка ОСАГО (от 3 до 10 тысяч рублей);

если регион регистрации близкого человека, на которого вы переоформляете машину, отличается от вашего, может потребоваться смена госномера автомобиля; если сами номера не в идеальном состоянии, может потребоваться изготовление дубликата (около 800–1500 рублей); вам придется заплатить 13% налога от суммы сделки, если вы владели автомобилем менее 3 лет или если вы приобретали машину дешевле, чем продаёте (ну или не можете доказать, за какую сумму купили ее); если вы не продаете, а дарите машину не родственнику, то обязанность оплатить 13% подоходного налога ляжет на него. Надо ли заключать генеральную доверенность? С точки зрения купли-продажи квартиры или машины в условиях нового законодательства смысла в этом немного. Согласно статье 185 Гражданского кодекса РФ, генеральная доверенность — это документ, «официально закрепляющий порядок передачи части прав на совершение определенных юридических действий от одного гражданина другому в связи с необходимостью представить доверителя перед третьими лицами».

По генеральной доверенности выбранное вами третье лицо может заключать любые сделки, но только разрешенные законодательно. А это значит, что если по какой-то причине вам будет запрещено продавать свою недвижимость или автомобиль, то и ваше доверенное лицо сделать этого не сможет. Но, по крайней мере, будет вправе представлять вас в различных инстанциях. При этом доверенное лицо не сможет: использовать полномочия в своих интересах (например, продать самому себе ваше имущество); заключать от имени доверителя договор дарения, если в договоре не указаны точные данные одаряемого и даримое имущество; заключить брачный договор, оформить завещание или трудовой договор, зарегистрировать брак или оформить усыновление; На доверенное лицо ложатся и некоторые обязанности: сообщать вам о своих действиях, незамедлительно отдавать вам все вырученное от сделок и вернуть вам документ по первому требованию или по истечении срока его действия.

Для оформления генеральной доверенности потребуются оригинал и копия вашего паспорта, копия паспорта доверенного лица (его личное присутствие не обязательно), оригинал и копия свидетельства на собственность. Как быть с бизнесом Если вам надо зарегистрировать ИП или оформить самозанятость, то лучше это не откладывать. Сделать это по доверенности не получится: в законе о госрегистрации юрлиц и ИП прямо говорится, что при госрегистрации индивидуального предпринимателя заявителем может быть только физическое лицо, обращающееся за регистрацией.

Самое сложное... …определиться, а кому вы, собственно, можете доверить всю свою имущественно-финансовую жизнь без остатка. Ведь если у близких на вас зуб, ситуация может обернуться каким-нибудь сюрпризом. Так что начинать, вероятно, надо с честного ответа на вопрос: а был ли я все эти годы хорошим мужем, братом, сыном или отцом?



«Под страхом новых мер, которые резко ограничивают права гражданина, многие, действительно, бросились решать имущественные вопросы путем полного отказа от имущественных прав, — отмечает один из опрошенных «Фонтанкой» юристов. — В опубликованных на данный момент документах не разграничены призывники и лица, подлежащие мобилизации. Пока с уверенностью можно сказать одно: для передачи права купли-продажи и других операций с имуществом это имущество придется переоформить на другого собственника».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

