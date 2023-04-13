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    Лепнина в центре Москвы свалилась на двух девушек

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    При падении лепнины с жилого здания в центре Москвы пострадали две женщины. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Падение произошло на улице Земляной Вал.

    «Лепнина с жилого дома упала на двух женщин. Они получили травмы», — цитирует агентство своего собеседника.

    Как пишет «Агентство городских новостей Москва», на девушек свалился кусок бетона с третьего этажа. Они находятся в сознании, их осматривают врачи.

    По словам источника издания, их госпитализируют в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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