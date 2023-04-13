Лепнина в центре Москвы свалилась на двух девушек

При падении лепнины с жилого здания в центре Москвы пострадали две женщины. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Падение произошло на улице Земляной Вал.

«Лепнина с жилого дома упала на двух женщин. Они получили травмы», — цитирует агентство своего собеседника.

Как пишет «Агентство городских новостей Москва», на девушек свалился кусок бетона с третьего этажа. Они находятся в сознании, их осматривают врачи.

По словам источника издания, их госпитализируют в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

