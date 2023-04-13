В Германии эвакуировали до 6 тысяч человек из-за британской бомбы

В немецком городе Нойс в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалии эвакуировали до 6000 человек из-за обнаруженной британской бомбы. Об этом 13 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на германскую газету.

При осмотре строительный площадки в центре города обнаружили 250-килограммовую неразорвавшуюся бомбу. Ее уже обезвредили. Из-за военной находки городские власти попросили автомобилистов избегать проезда около площади Alexianerplatz, а также перестроили несколько автобусным маршрутов.

«Из-за возможного взрыва до 6000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Нойсе в четверг. В ходе осмотра [местности] утром была обнаружена бомба британского типа весом… [250 килограмм]», — говорится в публикации.

