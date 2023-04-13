Троицкий мост и Каменноостровский проспект намертво встали в пробках

В Петербурге движение на Троицком мосту и Каменноостровском проспекте встало в серьезные пробки, а вместе с ними и близлежащие улицы. Об этом 13 апреля сообщили читатели «Фонтанки».
Движение парализовано от Карповки до Троицкого моста. Переправу периодически перекрывают для проезда кортежей. «В пробке стоят даже автозаки», — сообщают очевидцы.
читатель «Фонтанки»
Сегодня в Таврическом дворце проходит заседание постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Среди обсуждаемых вопросов терроризм, «военно-биологическая деятельность США», правовое регулирование в сфере пресечения противоправной деятельности в акваториях государств — участников СНГ.