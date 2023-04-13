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    Троицкий мост и Каменноостровский проспект намертво встали в пробках

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    В Петербурге движение на Троицком мосту и Каменноостровском проспекте встало в серьезные пробки, а вместе с ними и близлежащие улицы. Об этом 13 апреля сообщили читатели «Фонтанки».

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    Движение парализовано от Карповки до Троицкого моста. Переправу периодически перекрывают для проезда кортежей. «В пробке стоят даже автозаки», — сообщают очевидцы.

    читатель «Фонтанки»

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