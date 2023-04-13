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    В Петербурге впервые прошёл чемпионат России по баскетболу на колясках. Петербуржцы — первые

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    Сборная Санкт-Петербурга по баскетболу на колясках «БасКИ» стала победителем первого круга чемпионата России-2023, впервые прошедшего в Северной столице.

    Фото: предоставлено БФ «Точка Опоры»
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    В турнире принимали участие шесть команд. «БасКИ — ЦОП им. В.П. Кондрашина» победила в финальной битве с «Крыльями Барса» (республика Татарстан) со счётом 71:49, рассказали в петербургском благотворительном фонде «Точка Опоры», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.

    «На финальную игру обе команды были настроены более чем серьёзно. Но у нас было небольшое психологическое преимущество — мы недавно выиграли в Казани Кубок России. Начало матча по классике: нервы, спортивная агрессия, адреналин. И результат первой половины игры — ничья. Но во второй половине в игру включается фактор выносливости игроков. И в этом «БасКИ» сильны. Третья четверть прошла под тотальную диктовку нашей игры. Скорость, опыт и индивидуальное мастерство игроков нашей команды дали комфортное преимущество. В четвёртой четверти мы уже играли спокойнее в свою игру и добились отличного результата с разницей в счёте в 22 очка. Играли сплочённо, единым кулаком, поэтому смогли так безоговорочно победить», — прокомментировал победу Василий Лайков, игрок «БасКИ», признанный лучшим игроком турнира.

    Золотые медали команды разыграют во втором этапе чемпионата России осенью 2023 года.

    Фото: предоставлено БФ «Точка Опоры»

    Баскетбол на колясках — паралимпийский вид спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Правила игры в баскетбол на колясках аналогичны правилам обычного баскетбола.

    «БасКИ» — родоначальник баскетбола на колясках в Санкт-Петербурге и один из основоположников в России, существует с 1991 года.

    Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность Фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.

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    Комментарии 2

    Гость13 Апр 2023 в 19:04
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