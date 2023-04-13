В Петербурге впервые прошёл чемпионат России по баскетболу на колясках. Петербуржцы — первые

Сборная Санкт-Петербурга по баскетболу на колясках «БасКИ» стала победителем первого круга чемпионата России-2023, впервые прошедшего в Северной столице.
В турнире принимали участие шесть команд. «БасКИ — ЦОП им. В.П. Кондрашина» победила в финальной битве с «Крыльями Барса» (республика Татарстан) со счётом 71:49, рассказали в петербургском благотворительном фонде «Точка Опоры», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.
«На финальную игру обе команды были настроены более чем серьёзно. Но у нас было небольшое психологическое преимущество — мы недавно выиграли в Казани Кубок России. Начало матча по классике: нервы, спортивная агрессия, адреналин. И результат первой половины игры — ничья. Но во второй половине в игру включается фактор выносливости игроков. И в этом «БасКИ» сильны. Третья четверть прошла под тотальную диктовку нашей игры. Скорость, опыт и индивидуальное мастерство игроков нашей команды дали комфортное преимущество. В четвёртой четверти мы уже играли спокойнее в свою игру и добились отличного результата с разницей в счёте в 22 очка. Играли сплочённо, единым кулаком, поэтому смогли так безоговорочно победить», — прокомментировал победу Василий Лайков, игрок «БасКИ», признанный лучшим игроком турнира.
Золотые медали команды разыграют во втором этапе чемпионата России осенью 2023 года.