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    Приморское шоссе «встало намертво» из-за ДТП. Вечер дарит петербуржцам пробки

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    Час пик загрузил дороги Петербурга на 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для шестого часа вечера четверга. К уже традиционным пробкам присоединилось Приморское шоссе.

    По данным «Яндекс.Пробок», с начала шестого на Приморском проспекте в направлении из центра города наблюдается 9-балльная пробка, тогда как обычно там в это время всего 2 балла. Ближе к шести зафиксировали затор на Приморском шоссе. Он растянулся на 5,2 километра от ЗСД до торгового центра. Пользователи сервиса сообщают о ДТП в районе развилки с Лахтинским проспектом, которое мешает проезду. Вдобавок у пересечения с улицей Савушкина ограничено движение из-за работ по прокладке инженерных сетей. Движение затруднено и на улице Савушкина, на подъезде к шоссе.

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    Традиционно стоит внутреннее кольцо КАД от Мурманского шоссе до вантового моста. Напомним, что на мосту меняют деформационный шов, из-за чего движение ограничено. Пробки также на Мурманском шоссе и Народной улице в центр, а также на Мурманском в область уже после кольцевой.

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