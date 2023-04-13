Приморское шоссе «встало намертво» из-за ДТП. Вечер дарит петербуржцам пробки

Час пик загрузил дороги Петербурга на 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для шестого часа вечера четверга. К уже традиционным пробкам присоединилось Приморское шоссе.

По данным «Яндекс.Пробок», с начала шестого на Приморском проспекте в направлении из центра города наблюдается 9-балльная пробка, тогда как обычно там в это время всего 2 балла. Ближе к шести зафиксировали затор на Приморском шоссе. Он растянулся на 5,2 километра от ЗСД до торгового центра. Пользователи сервиса сообщают о ДТП в районе развилки с Лахтинским проспектом, которое мешает проезду. Вдобавок у пересечения с улицей Савушкина ограничено движение из-за работ по прокладке инженерных сетей. Движение затруднено и на улице Савушкина, на подъезде к шоссе.