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    В Выборгском районе началось строительство детского сада на 280 мест

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    В Выборгском районе началось строительство нового детского садика. Как уточняют в Группе ЦДС, его собираются ввести в третьем квартале 2024 года.

    Трехэтажное здание сможет вместить 14 групп детей от года до семи лет, в том числе здесь предусмотрены две ясельные группы.

    В садике на территории квартала Parkolovo расположатся два универсальных зала для занятий физкультурой и музыкой, два учебных класса, бассейн-лягушатник со вспомогательными помещениями, пищеблок, группа медицинских кабинетов, а также административные помещения — кабинеты психолога и логопеда, методический кабинет, комната преподавателей.

    Территория садика будет закрыта для посторонних, а доступ сюда будет открываться по магнитному ключу.

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