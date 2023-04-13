В Выборгском районе началось строительство детского сада на 280 мест

В Выборгском районе началось строительство нового детского садика. Как уточняют в Группе ЦДС, его собираются ввести в третьем квартале 2024 года.



Трехэтажное здание сможет вместить 14 групп детей от года до семи лет, в том числе здесь предусмотрены две ясельные группы.



В садике на территории квартала Parkolovo расположатся два универсальных зала для занятий физкультурой и музыкой, два учебных класса, бассейн-лягушатник со вспомогательными помещениями, пищеблок, группа медицинских кабинетов, а также административные помещения — кабинеты психолога и логопеда, методический кабинет, комната преподавателей.

