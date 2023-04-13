В 2024 году в Приморском районе построят школу в стиле минимализма на 825 мест

В Приморском районе приступили к строительству школы на 825 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, четырехэтажное здание оформят в стиле минимализма: белые фасады разбавят яркими цветовыми акцентами.

Группу начальной школы отделят от помещений, где будут заниматься школьники среднего возраста и старшеклассники. Пространство школы также приспособят для доступа маломобильных групп. Помимо учебных классов в здании школы на территории квартала Dreamline расположатся два бассейна длиной 25 и 10 метров, а также столовая, медицинский блок, физкультурные залы с раздевалками, актовый зал с гримерными, кабинет музыки, административные помещения, библиотека и книгохранилище на 30 тыс. изданий.