«Мечтаю, что однажды она подбежит ко мне, обнимет и скажет "мама"». Маленькой Еве из Ленобласти нужна помощь

У Евы тяжёлый диагноз, который привёл к задержке психоречевого развития. Полностью вылечить девочку нельзя, но благодаря постоянным курсам реабилитаций её состояние улучшилось. Занятия со специалистами нужно продолжать, чтобы не потерять уже имеющиеся навыки и приобрести новые. Но курсы дорогие, и родители уже самостоятельно не справляются.

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Ева Парастаева, 4 года.

GBN1-энцефалопатия, тяжёлая задержка психоречевого развития.

Требуется курс реабилитации. Не хватает 168 120 руб.



Ева живёт в Мурино. Она старательно пытается научиться всему, что её сверстникам даётся легко: играть, ходить, говорить. Виной всему тяжёлый диагноз.

После рождения Ева не заплакала — мама насторожилась, в голове промелькнула нехорошая мысль. Но в то, что с девочкой окажется что-то не так, верить не хотелось. Тем более что оба родителя были здоровы, не имели вредных привычек и тщательно подготовились к рождению дочки. Однако вскоре малышка издала свои первые звуки — они были похожи на какое-то мяуканье, но всё-таки успокоили маму. Через несколько дней маму с дочкой выписали из больницы.



Но спустя три месяца врач обратил внимание, что Ева отличается от своих сверстников, и порекомендовал показаться неврологу. После консультаций у врача отрицать, что девочка отстаёт в развитии, было больше нельзя. Тем более что первый год своей жизни малышка просто лежала и почти не интересовалась окружающим миром.

В два года Еве уже поставили диагноз: тяжёлая задержка психоречевого развития, синдром GBN. Диагноз проявлял себя в проблемах с опорно-двигательным аппаратом и развитием речи: девочка не может ходить без опоры, садиться, ложиться и вставать без посторонней помощи, не умеет говорить. Всё то, что другим деткам даётся как бы само собой, у Евы получается только с помощью огромного количества усилий.



Энцефалопатии — общее название большой группы патологий головного мозга. Они носят органический невоспалительный характер и развиваются под влиянием различных причин. Органическое поражение мозга приводит к дистрофии его ткани, в результате чего возникают неврологические расстройства, нарушения интеллекта, эмоциональной сферы.

Сейчас Еве 4 года. Регулярные занятия со специалистами улучшили состояние ребёнка — у неё даже появилась опора на ноги, и она с поддержкой начала ходить. Полностью вылечить малышку невозможно, но продолжать курсы реабилитаций необходимо, чтобы она могла развиваться и дальше. Однако курсы платные, и стоят они недёшево. Родители уже исчерпали свои финансовые возможности и обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

