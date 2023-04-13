    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.09eur89.76
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    Банки Швейцарии предупреждают о возможном закрытии счетов клиентов из России

    2550
    33 комментария

    Банки Швейцарии ужесточат контроль за активами россиян: счета клиентов могут закрыть, если они платят налоги в российский бюджет, сообщает РБК со ссылкой на адвокатов, работающих с российскими клиентами, 13 апреля.

    Около месяца назад клиенты банков UBS и Сredit Suisse обратились в Швейцарское юридическое бюро LEOLEX. Примерно десяти клиентам неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением: если они продолжат быть владельцами расположенных в России компаний и платить налоги, то банку придется закрыть их счет, рассказал управляющий партнер бюро Роман Кудинов.

    Пока действия банков носят выборочный, а не массовый характер. Они объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, дестабилизирующему ситуацию на Украине, объяснил Роман Кудинов. Кроме того, банки вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь настаивают на ужесточении контроля за исполнением санкций против России.

    «Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления», — подчеркнул Кудинов.

    Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов по той же причине.

    По теме

    ЛАЙК13
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 33

    Ref13 Апр 2023 в 14:52
    "Какая жаль" С.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close