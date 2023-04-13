Банки Швейцарии предупреждают о возможном закрытии счетов клиентов из России

Банки Швейцарии ужесточат контроль за активами россиян: счета клиентов могут закрыть, если они платят налоги в российский бюджет, сообщает РБК со ссылкой на адвокатов, работающих с российскими клиентами, 13 апреля.



Около месяца назад клиенты банков UBS и Сredit Suisse обратились в Швейцарское юридическое бюро LEOLEX. Примерно десяти клиентам неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением: если они продолжат быть владельцами расположенных в России компаний и платить налоги, то банку придется закрыть их счет, рассказал управляющий партнер бюро Роман Кудинов.

