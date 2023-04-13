Банки Швейцарии предупреждают о возможном закрытии счетов клиентов из России

Банки Швейцарии ужесточат контроль за активами россиян: счета клиентов могут закрыть, если они платят налоги в российский бюджет, сообщает РБК со ссылкой на адвокатов, работающих с российскими клиентами, 13 апреля.
Около месяца назад клиенты банков UBS и Сredit Suisse обратились в Швейцарское юридическое бюро LEOLEX. Примерно десяти клиентам неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением: если они продолжат быть владельцами расположенных в России компаний и платить налоги, то банку придется закрыть их счет, рассказал управляющий партнер бюро Роман Кудинов.
Пока действия банков носят выборочный, а не массовый характер. Они объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, дестабилизирующему ситуацию на Украине, объяснил Роман Кудинов. Кроме того, банки вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь настаивают на ужесточении контроля за исполнением санкций против России.
«Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления», — подчеркнул Кудинов.
Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов по той же причине.