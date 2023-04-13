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    На Великую субботу и Пасху в Петербурге добавят автобусов до кладбищ

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    В грядущие выходные, 15–16 апреля, в связи с Великой субботой и Пасхой в Петербурге усилят движение сразу на нескольких автобусных маршрутах, которыми можно добраться до городских кладбищ. Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

    Автобусов добавят на шести автобусных маршрутах, следующих к Южному, Северному, Иликовскому, Казанскому кладбищам и кладбищу у крематория, сообщает 13 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. До Южного кладбища можно добраться автобусами № 147 и № 195. Количество рейсов на первом маршруте увеличат до 134, а интервал между ними сократят до 14–17 минут, на втором будет 74 рейса с интервалами 16–19 минут. Напомним, что автобусы № 90 с начала апреля ходят по новому маршруту между ЖК «Зеленый квартал», метро «Московская» и улицей Костюшко и не следуют до Южного кладбища, как раньше.

    Автобус № 398 от железнодорожной станции Парголово, на котором можно доехать до Северного кладбища, будет выполнять до 118 рейсов с интервалами 10–15 минут. На него можно пересесть с автобуса № 397, который ходит от метро «Проспект Просвещения». До кладбища у крематория едет автобус № 138 от станции метро «Площадь Мужества». На этом маршруте число рейсов увеличат до 114, а интервал между ними в выходные составит 8–12 минут.

    К Иликовскому кладбищу едет автобус № 347. Он ходит от железнодорожной станции Ораниенбаум-1 и в пасхальные выходные выполнит 22 рейса с 9:00 до 13:20, интервал между ними составит 22–23 минуты. А до Казанского кладбища можно будет добраться автобусом № 382 от железнодорожной станции Царское Село. На этом маршруте число рейсов увеличили до 101 с интервалами в 15–22 минуты.

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