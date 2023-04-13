На Великую субботу и Пасху в Петербурге добавят автобусов до кладбищ

В грядущие выходные, 15–16 апреля, в связи с Великой субботой и Пасхой в Петербурге усилят движение сразу на нескольких автобусных маршрутах, которыми можно добраться до городских кладбищ. Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.



Автобусов добавят на шести автобусных маршрутах, следующих к Южному, Северному, Иликовскому, Казанскому кладбищам и кладбищу у крематория, сообщает 13 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. До Южного кладбища можно добраться автобусами № 147 и № 195 . Количество рейсов на первом маршруте увеличат до 134, а интервал между ними сократят до 14–17 минут, на втором будет 74 рейса с интервалами 16–19 минут. Напомним, что автобусы № 90 с начала апреля ходят по новому маршруту между ЖК «Зеленый квартал», метро «Московская» и улицей Костюшко и не следуют до Южного кладбища, как раньше.