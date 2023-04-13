На Великую субботу и Пасху в Петербурге добавят автобусов до кладбищ

В грядущие выходные, 15–16 апреля, в связи с Великой субботой и Пасхой в Петербурге усилят движение сразу на нескольких автобусных маршрутах, которыми можно добраться до городских кладбищ. Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.
Автобусов добавят на шести автобусных маршрутах, следующих к Южному, Северному, Иликовскому, Казанскому кладбищам и кладбищу у крематория, сообщает 13 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. До Южного кладбища можно добраться автобусами
Автобус № 398 от железнодорожной станции Парголово, на котором можно доехать до Северного кладбища, будет выполнять до 118 рейсов с интервалами 10–15 минут. На него можно пересесть с автобуса
К Иликовскому кладбищу едет автобус № 347. Он ходит от железнодорожной станции Ораниенбаум-1 и в пасхальные выходные выполнит 22 рейса с 9:00 до 13:20, интервал между ними составит 22–23 минуты. А до Казанского кладбища можно будет добраться автобусом