Пассажиры якутского рейса в пути получили химические ожоги из-за топлива

Транспортное следствие при содействии прокуратуры ищет признаки небезопасных услуг, а авиакомпания «Полярные авиалинии» — следы авиационного топлива в салоне вертолёта в Якутии, на борту которого пострадали трое.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 13 апреля, с химическими ожогами ног в больницу обратились три человека, прилетевших рейсом Среднеколымск — Черский два дня назад.
Всего на борту Ми-8 находились 22 пассажира. По данным ведомства, резкий запах керосина они почувствовали при посадке. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют, что трое пострадавших почувствовали жжение ориентировочно после часа полёта. Медики диагностировали им ожоги 1–2 степени подколенных областей.
«Предварительная причина произошедшего — попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж», — говорится в сообщении СК.
Служебную проверку проводит инспекция по безопасности полётов авиакомпании «Полярные зори». По предварительным данным перевозчика, при выполнении стыковочного пассажирского рейса, предположительно, из-за перепада температур из шланга дренажной системы вытекло «незначительное количество топлива» и попало на мягкую обивку сиденья.