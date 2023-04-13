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    Пассажиры якутского рейса в пути получили химические ожоги из-за топлива

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    Транспортное следствие при содействии прокуратуры ищет признаки небезопасных услуг, а авиакомпания «Полярные авиалинии» — следы авиационного топлива в салоне вертолёта в Якутии, на борту которого пострадали трое.

    Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 13 апреля, с химическими ожогами ног в больницу обратились три человека, прилетевших рейсом Среднеколымск — Черский два дня назад.

    Всего на борту Ми-8 находились 22 пассажира. По данным ведомства, резкий запах керосина они почувствовали при посадке. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют, что трое пострадавших почувствовали жжение ориентировочно после часа полёта. Медики диагностировали им ожоги 1–2 степени подколенных областей.

    «Предварительная причина произошедшего — попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж», — говорится в сообщении СК.

    Служебную проверку проводит инспекция по безопасности полётов авиакомпании «Полярные зори». По предварительным данным перевозчика, при выполнении стыковочного пассажирского рейса, предположительно, из-за перепада температур из шланга дренажной системы вытекло «незначительное количество топлива» и попало на мягкую обивку сиденья.

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