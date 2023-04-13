Петербуржцы могут сэкономить мобильный интернет в метро

В Петербурге запущена бесплатная услуга для клиентов билайна: они могут пользоваться мобильным интернетом в подземке, не расходуя трафик тарифного пакета.

Напомним, оператор запустил сеть 4G на всех линиях метрополитена Cеверной столицы. C февраля 2023 года клиенты компании могут оставаться на связи и выходить в интернет во время поездки по любой ветке. Теперь билайн пошёл ещё дальше и предложил бесплатную услугу, которая позволит пользоваться в метро онлайн-сервисами, не тратя гигабайты тарифа.



Например, теперь в пути можно смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать стриминговые аудиосервисы, отправлять файлы в мессенджерах — трафика в пакете не станет меньше.



Услуга доступна новым и действующим абонентам петербургского филиала оператора. Подключить ее можно до 15 марта 2024 года в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении билайна — на ряде пакетных тарифов*. Опция будет доступна в течение 365 дней с момента подключения, подробное описание — по ссылке.



В марте аналитическое агентство «Телеком Дейли» протестировало работу четырёх сотовых операторов в подземке. Билайн назван лидером по доступности интернета и средней скорости. Доступность мобильного интернета в его сети составила 99,9%. При этом везде, где действует сервис, была зафиксирована стопроцентная доступность скоростной сети 4G.

Общая средняя скорость передачи данных сети оператора в метро, по данным агентства, составляет 87 Мбит/сек на загрузку и 18 Мбит/сек на отправку. Этого более чем достаточно для активных пользователей мобильного интернета — например, можно смотреть фильмы в высоком качестве и общаться по видеосвязи.



ПАО «ВымпелКом», beeline.ru, LatgBi8sS



*Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ИНН 7713076301.Период проведения акции: с 30.03.2023 г. по 15.03.2024.