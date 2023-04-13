    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76

    «Стоять! Стреляю! Оружие у меня». Полиция показывает адреналиновую погоню на М-10

    6747
    17 комментариев

    Сотрудники ГИБДД с применением табельного оружия задержали нарушителей в Тосненском районе Ленобласти. Их пришлось догонять на трассе М-10 «Россия». Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Инцидент произошёл 10 апреля в 2:35. На 4-м километре подъезда к деревне Федоровское полицейские заметили подозрительный «Опель Астра» и дали водителю сигнал остановиться. Но он только увеличил скорость, чтобы оторваться от ГИБДД, «создавая угрозу для жизни и здоровья граждан».

    Через 7 минут уже на 674-м километре Московского шоссе сотрудник решил применить оружие. Предупредив водителя «Опеля», он выстрелил один раз «в безопасном направлении» и несколько — по колесам. «Опель» остановился. Его водитель и три пассажира бросились врассыпную (рядом был лес). В итоге на месте задержали одного пассажира — 28-летнего мужчину. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ).

    В тот же день в посёлке Федоровское удалось найти и скрывшегося водителя. Ему 30 лет, опергруппа задержала его у дома 6 по Центральной улице. На него составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

    «В результате применения табельного оружия пострадавших нет, автомобиль помещен на спецплощадку», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогоняПолицейская погоняПогоня со стрельбойЛенинградская областьНарушители ПДД
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close