МЧС показывает мощный пожар в Химках. По соседству — АЗС с топливом под землёй

Подмосковные пожарные минувшей ночью тушили мощный пожар. Он угрожал соседнему торговому центру, а главное — заправке с подземными резервуарами с топливом.
МЧС России
Как сообщает 13 апреля МЧС в своём телеграм-канале, в 3:33 в Химках поступила информация о возгорании на территории фермерского рынка. Огонь охватил 300 квадратных метров. К 5:47 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Супермаркет и АЗС спасли. Люди не пострадали.
По данным столичного дептранса, из-за пожара пришлось перекрыть движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.