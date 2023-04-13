    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76

    МЧС показывает мощный пожар в Химках. По соседству — АЗС с топливом под землёй

    2914
    1 комментарий

    Подмосковные пожарные минувшей ночью тушили мощный пожар. Он угрожал соседнему торговому центру, а главное — заправке с подземными резервуарами с топливом.

    МЧС России

    Как сообщает 13 апреля МЧС в своём телеграм-канале, в 3:33 в Химках поступила информация о возгорании на территории фермерского рынка. Огонь охватил 300 квадратных метров. К 5:47 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Супермаркет и АЗС спасли. Люди не пострадали.

    По данным столичного дептранса, из-за пожара пришлось перекрыть движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.

    «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар на рынкеХимки
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close