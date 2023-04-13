Станция метро «Ломоносовская» закрыта

Вестибюль станции метро «Ломоносовская» пришлось закрыть 13 апреля на вход в 7:26. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Пассажирам предлагают воспользоваться соседними станциями метро: «Елизаровской» и «Пролетарской».

В 7 часов утра петербуржцы сообщали о сбое на другой ветке — красной. Там, по словам читателей «Фонтанки», пришлось несколько минут постоять в тоннеле, машинисты пояснили, что впереди был неисправный состав.



В субботу, 8 апреля, напомним, «Ломоносовскую» закрывали на вход по той же причине.

