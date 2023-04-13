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    Станция метро «Ломоносовская» закрыта

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    Вестибюль станции метро «Ломоносовская» пришлось закрыть 13 апреля на вход в 7:26. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

    Пассажирам предлагают воспользоваться соседними станциями метро: «Елизаровской» и «Пролетарской».

    В 7 часов утра петербуржцы сообщали о сбое на другой ветке — красной. Там, по словам читателей «Фонтанки», пришлось несколько минут постоять в тоннеле, машинисты пояснили, что впереди был неисправный состав.

    В субботу, 8 апреля, напомним, «Ломоносовскую» закрывали на вход по той же причине.

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