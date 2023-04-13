Песков ответил, могут ли бойцы СВО участвовать в параде Победы в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что колонны из бойцов, участвующих в военной спецоперации, могут выйти на парад Победы на Красной площади 9 мая в Москве. Но детали обсуждать рано. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС.



Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил следующее: «Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока рано, пока вам ничего не скажу».



По его словам, сейчас ведётся подготовка мероприятия. Какие иностранные лидеры приглашены и могут приехать на московский парад Победы, он уточнять не стал.

