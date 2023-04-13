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    ЧП на кухне на Стародеревенской отправило человека в больницу

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    В разных районах Петербурга одновременно тушили два пожара в однокомнатных квартирах — на кухне и на балконе. В Приморском районе понадобилась помощь медиков.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 13 апреля в 00:50 поступил вызов на Стародеревенскую улицу, 25, корпус 2, что около метро «Комендантский проспект». В однокомнатной квартире загорелось на кухне, огонь охватил обстановку на площади 7 квадратных метров. Три пожарных расчета (15 человек личного состава МЧС) работали около часа — в 01:59 возгорание удалось ликвидировать.

    «В результате пожара пострадал один человек, направлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

    В то же время в Славянке (Пушкинский район) в однокомнатной квартире на Ростовской улице, 25, полыхал балкон. Работали также три пожарных расчета. Их вызвали в 00:51, а закончили они в 01:14. Никто не пострадал.

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