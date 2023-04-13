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    Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката, он требует полмиллиарда долларов

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    Экс-президент США Дональд Трамп решил судиться со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. У него претензии по части распространения ложной и конфиденциальной инофрмации.

    Как пишет 12 апреля CNN, в иске идет речь о распространении ложной информации и нарушии договорных обязательств. Трампу не понравились публичные выступления Коэна в книгах, подкастах и СМИ.

    «Коэн решил извлечь выгоду из своих конфиденциальных отношений с (Трампом) для получения финансовой выгоды и восстановления репутации, подорванной его неоднократными искажениями и вводящими в заблуждение действиями, подпитываемыми его неприязнью к истцу и членам его семьи», — говорится в иске.

    Отдельно оговорено, что адвокат никогда не просил у Трампа разрешения на публикацию какой-либо информации о нем. Исковые требования — 500 миллионов долларов.

    Кожн стал ключевым свидетелем по делу против Трампа, в котором ему были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации. В числе прочего, о связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

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    Комментарии 7

    Гость13 Апр 2023 в 00:27
    Трамп крут!
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