Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката, он требует полмиллиарда долларов

Экс-президент США Дональд Трамп решил судиться со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. У него претензии по части распространения ложной и конфиденциальной инофрмации.
Как пишет 12 апреля CNN, в иске идет речь о распространении ложной информации и нарушии договорных обязательств. Трампу не понравились публичные выступления Коэна в книгах, подкастах и СМИ.
«Коэн решил извлечь выгоду из своих конфиденциальных отношений с (Трампом) для получения финансовой выгоды и восстановления репутации, подорванной его неоднократными искажениями и вводящими в заблуждение действиями, подпитываемыми его неприязнью к истцу и членам его семьи», — говорится в иске.
Отдельно оговорено, что адвокат никогда не просил у Трампа разрешения на публикацию какой-либо информации о нем. Исковые требования — 500 миллионов долларов.
Кожн стал ключевым свидетелем по делу против Трампа, в котором ему были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации. В числе прочего, о связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.