Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката, он требует полмиллиарда долларов

Экс-президент США Дональд Трамп решил судиться со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. У него претензии по части распространения ложной и конфиденциальной инофрмации.

Как пишет 12 апреля CNN, в иске идет речь о распространении ложной информации и нарушии договорных обязательств. Трампу не понравились публичные выступления Коэна в книгах, подкастах и СМИ.

«Коэн решил извлечь выгоду из своих конфиденциальных отношений с (Трампом) для получения финансовой выгоды и восстановления репутации, подорванной его неоднократными искажениями и вводящими в заблуждение действиями, подпитываемыми его неприязнью к истцу и членам его семьи», — говорится в иске.