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    Директора психинтерната в Луге задержали за хищение денег на уголь

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    Четыре человека задержаны следствием по делу о хищении денег, которые должны были идти на отопление психоневрологического интерната. Есть свидетельства того, что вместо угля там топили дровами, используя труд пациентов.

    О задержании директора, его заместителя и водителя учреждения 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Также под следствием директор угольной компании. Допрашивали и бухгалтера интерната, но она осталась в деле свидетелем. В учреждении и по домам подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, техника и 300 тысяч рублей.

    47news добавляет подробности. По предварительной версии, фигурантам вменяют мошенничество и служебный подлог, в деле фигурирует сумма в 700 тысяч рублей. Из-за действий руководства интерната помещения недостаточно отапливались. Также сообщается, что, по предварительной версии, топить заставляли пациентов, выдавая им дрова.

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