Директора психинтерната в Луге задержали за хищение денег на уголь

Четыре человека задержаны следствием по делу о хищении денег, которые должны были идти на отопление психоневрологического интерната. Есть свидетельства того, что вместо угля там топили дровами, используя труд пациентов.

О задержании директора, его заместителя и водителя учреждения 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Также под следствием директор угольной компании. Допрашивали и бухгалтера интерната, но она осталась в деле свидетелем. В учреждении и по домам подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, техника и 300 тысяч рублей.