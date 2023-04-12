Директора психинтерната в Луге задержали за хищение денег на уголь

Четыре человека задержаны следствием по делу о хищении денег, которые должны были идти на отопление психоневрологического интерната. Есть свидетельства того, что вместо угля там топили дровами, используя труд пациентов.
О задержании директора, его заместителя и водителя учреждения 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Также под следствием директор угольной компании. Допрашивали и бухгалтера интерната, но она осталась в деле свидетелем. В учреждении и по домам подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, техника и 300 тысяч рублей.
47news добавляет подробности. По предварительной версии, фигурантам вменяют мошенничество и служебный подлог, в деле фигурирует сумма в 700 тысяч рублей. Из-за действий руководства интерната помещения недостаточно отапливались. Также сообщается, что, по предварительной версии, топить заставляли пациентов, выдавая им дрова.