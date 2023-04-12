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    Телеведущий Иван Ургант рассказал, что думает о возвращении своих программ в эфир Первого канала

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    Телеведущий Иван Ургант надеется на возвращение своих программ в эфир Первого канала. Об этом он сообщил ТАСС 12 апреля перед премьерой художественного фильма «Вызов».

    Утвердительно он ответил на вопрос журналистов о том, увидят ли его зрители в ближайшее время: «Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да».

    В марте 2022 года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, переехал в Израиль. Первый канал опровергал информацию о том, что трудовые отношения с телеведущим прекращены.

    Премьера художественного фильма «Вызов» проходит в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Картина снималась в космосе, на Международной космической станции. Это совместный проект Первого канала, «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. Проект был реализован при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выйдет 20 апреля.

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