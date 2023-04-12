Телеведущий Иван Ургант рассказал, что думает о возвращении своих программ в эфир Первого канала

Телеведущий Иван Ургант надеется на возвращение своих программ в эфир Первого канала. Об этом он сообщил ТАСС 12 апреля перед премьерой художественного фильма «Вызов».

Утвердительно он ответил на вопрос журналистов о том, увидят ли его зрители в ближайшее время: «Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да».

В марте 2022 года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, переехал в Израиль. Первый канал опровергал информацию о том, что трудовые отношения с телеведущим прекращены.